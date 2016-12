Robin Thicke & Pharrell Williams: Jetzt müssen sie tief in die Tasche greifen!

Alles nur geklaut?

Durch den Mega-Hit „Blurred Lines“ wurde Robin Thicke erst so richtig bekannt, doch nun kommt es wegen dieses Songs für ihn und Duett-Partner Pharrell Williams so richtig dicke. Die zwei müssen rund 6,8 Millionen Euro Strafe wegen der Verletzung des Urheberrechts bezahlen. Dem Gericht zufolge ist „Blurred Lines“ eine Kopie des Titels „Got To Give It Up“ von Marvin Gaye aus dem Jahr 1977. Mit ihrer Strafe haben die Sänger allerdings noch Glück gehabt, denn eigentlich wurden von der Gegenpartei sogar über 23 Millionen Euro gefordert.