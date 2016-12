Robin Thicke: Offiziell von Paula Patton geschieden!

Das Ende einer Teenager-Liebe!

Nun ist es amtlich. Sänger Robin Thicke ist ab dem 14. April offiziell von seiner Ehefrau Paula Patton geschieden. Schon in Teenager-Tagen lernten sich die beiden kennen, waren seit 2005 verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn Julian Fuego kam 2010 zur Welt und vollendete ihr Familienglück. Doch Robins Durchbruch 2013 mit dem Song „Blurred Lines“ sorgte für mächtig Stress in ihrer Beziehung. Paula trennten sich, nachdem Robin immer wieder mit anderen Frauen flirtete und vor allem sein Partyleben in vollen Zügen genoss. Lange versuchte der Sänger seine Frau wieder zurückzuerobern und benannte sogar ein ganzes Album nach ihr. Geholfen hat das alles leider nicht, doch ihrem Sohn zu lieben wollen die beiden weiter Freunde bleiben.