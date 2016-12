Robin Thicke, Britney Spears & Khloe Kardashian & Co: Die traurigsten und peinlichsten Hollywood-Trennungen 2014!

Fremdgeh-Gerüchte, Liebeskummer und Affären mit Porno-Sternchen...

2014 war nicht nur das Jahr der großen Liebes-Geschichten a la Kim Kardashian und Kanye West, sondern auch der herzzerreissenden bis peinlichen Trennungen. Nach dem sich Kims Schwester Khloe Kardashian im Februar Rapper French Montana angelte, ging die Beziehung schon nach wenigen Wochen wieder in die Brüche. Auch Britney Spears fand in David Lucado nicht ihren Traumprinzen. Robin Thicke ging lieber feiern und flirtete fremd - was die Trennung von seiner Teenager-Liebe Paula Patton zur Folge hatte. Am Schlimmsten traf es in Sachen Liebe und Beziehung dieses Jahr aber Kendra Wilkinson...