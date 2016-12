Robert Pattinson: Verlobung mit FKA Twigs!

Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Über diese News dürfte Kristen Stewart wohl so gar nicht begeistert von sein. Robert Pattinson soll seiner neuen Freundin Tahliah Debrett Barnett alias FKA Twigs einen Antrag gemacht und sie „Ja“ gesagt haben. Das erwähnte Rapper T-Pain nun in einem Interview. Aus diesem Grund hat FKA Twigs auch keine Zeit mit ihm zusammen an einem neuen Projekt zu arbeiten, denn sie steckt bereits mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Kurz nachdem er diese Bombe platzen ließ, ruderte er allerdings ganz schnell wieder zurück und behauptete, alles sein nur ein Aprilscherz gewesen. Was wirklich an dieser Geschichte dran ist, wird sich wohl in nächster Zeit zeigen. Ein offizielles Statement von Robert oder Tahliah gibt es jedenfalls noch nicht.