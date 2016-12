Robert Pattinson: Nackt-Show seiner Verlobten FKA Twigs auf Instagram!

In der Badewanne!

Robert Pattinsons Verlobte FKA Twigs beweist in ihren Live-Shows, wie hier auf dem Coachella Festival, immer wieder wie sexy sie ist und zeigt sich auch gern leicht bekleidet auf Instagram. Nun postete ihre Stylistin Karen Clarkson allerdings ein Bild von ihr, dass sie komplett nackt zeigt! Mit laszivem Blick räkelt sich die Sängerin darauf in der Badewanne und posiert für die Kamera. Wow, dieser Body kann sich wirklich sehen lassen und der ein oder andere Fan dürfte bei diesem Anblick wohl ziemlich neidisch auf Robert werden. Neben all ihren körperlichen Reizen zeigt das Bild aber noch eines ganz deutlich – FKA´s Verlobungsring, der allen zu sagen scheint: Ja, liebe Männer! Dieser Hot Body ist bereits vergeben!