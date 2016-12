Robert Pattinson: Freundin FKA Twigs ohne Verlobungsring auf dem Coachella Festival!

Sexy Bühnenperformance!

Was ist denn da los? Erst vor zwei Wochen hörte man, dass sich Robert Pattinson und seiner Freundin FKA Twigs verlobt hätten und nun wurde sie auf dem Coachella Festival ohne Verlobungsring gesichtet! Bei einer Show zeigte die Sängerin sexy Dance Moves, doch der Verlobungsbeweis fehlte. Ist es zwischen den beiden also doch nicht so ernst? Oder wollte FKA Twigs ihren Klunker nur vor den Blicken der Fans und Paparazzi verstecken? Fakt ist jedenfalls, dass sie im Anschluss an die Show händchenhaltend mit Robert auf dem Event gesehen wurde. Zu kriseln scheint es zwischen ihnen also nicht, doch ihre Verlobung kann nun immer noch nicht offiziell bestätigt werden. Schade eigentlich!