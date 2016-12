Robert Downey Jr.: Er rastet im Interview aus und verlässt das Studio!

Nicht gut Kirschen essen mit ihm!

Auf der Promo-Tour zu seinem neuesten Film „Avengers: Age of Ultron“, riss Robert Downey Jr. Nun so richtig der Geduldsfaden! Während er in seiner Rolle als „Iron Man alias Tony Stark“ für seine Schlagfertigkeit bekannt ist, zeigt er sich im echten Leben eher zart besaitet. Im Interview sollte Tony Starks Entwicklung zum besseren Menschen mit der von Robert verglichen werden. Als allerdings Roberts Drogenprobleme und seine Gefängnisstrafe angesprochen wurden, stand er einfach auf. „Was machen wir hier? Tschüs“, mit diesen Worten war er auch schon verschwunden. Dieses Interview ging eindeutig nach hinten los!