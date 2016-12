Robbie Williams' verrücktes Geständnis

"Ich hasse es, im Mittelpunkt zu stehen!"

Wenn er auf der Bühne steht, ist er voll in seinem Element. Da kommt das Geständnis von Super-Entertainer Robbie Williams in diesem "Making Of"- Video schon sehr überraschend, dass er eigentlich überhaupt nicht gerne im Mittelpunkt steht. Mehr noch: Er bezeichnet sich selbst sogar als schüchtern...