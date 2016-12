Robbie Williams intimes Geständnis

"Das war der Tiefpunkt meiner Karriere!"

Das Leben des Robbie Williams ist ein ständiges Auf und Ab. Nummer 1-Hits am laufenden Band und über 77 Millionen verkaufte Tonträger – eine Bilderbuchkarriere! Doch es lief nicht immer so gut. In einem sehr privaten Interview spricht Robbie Williams über den Tiefpunkt seiner Karriere und sein Leben in Los Angeles...