Rita Ora: Mit Ring am Finger gesichtet!

Folgt nun die Hochzeit?

Rita Ora und Ricky Hilfiger, Sohn von Mode-Designer Tommy Hilfiger, sind bereits seit einem Jahr ein Paar und sollen sich nun sogar verlobt haben. Rita selbst setzte das Gerücht in Gang in dem sie am Flughafen von Los Angeles auffällig einen Ring Richtung Kameras hielt. Während sie zuerst die Hände noch in den Hosentaschen versteckte, funkelte es an ihrem Ringfinger als sie sich vor dem Blitzlichtgewitter abschirmen wollte. Laut „The Sun“ soll das Thema Hochzeit bei der Sängerin auch durchaus aktuell sein: „Sie hat genaue Vorstellungen von ihrer Traumhochzeit im Kopf und denkt offensichtlich, dass Ricky der Richtige für sie ist.“, so eine Quelle. Hoffentlich liegt Rita damit auch richtig.