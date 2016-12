Rita Ora: Hat sie sich ihr Tattoo entfernen lassen?

Autsch!

Kaum eine Woche vergeht, in der ein Star nicht sein neuestes Tattoos der Öffentlichkeit präsentiert. Dass der Körperschmuck aber auch mal lästig sein kann, beweist dieses Video. Sängerin Rita Ora verließ gestern den „Nice Guy-Club“ und sieht in ihrem casual Look mit Ozzy Osbourne Shirt und schwarzer Lederjacke ziemlich heiß aus. Doch ups, was sieht man denn da, oder - eher was fehlt denn hier? Rita ist bekannt für ihre zahlreichen Tattoos und ihre rechte Hand zierte mal ein großes Rosen Tattoo, doch davon ist kaum noch was zu sehen. Es scheint als hätte sie schon einige Sitzungen hinter sich gebracht. Wieso sie das Tattoo entfernen lassen hat, dazu nahm sie noch keine Stellung. Ob Rita die Schnauze von Tattoos voll hat, oder ihr nur ein besseres Motiv eingefallen ist, das werden wir sicher bald erfahren.