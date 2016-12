Rita Ora, FKA Twigs, Karlie Kloss, Taylor Swift, Paloma Faith bei den „Brit Awards“!

Die heißesten Outfits der Stars!

Heiße Ladies in heißen Outfits strahlten gestern bei den „Brit Awards“ auf dem red carpet in London! Sängerin Rita Ora gewährte mit diesem transparenten Kleid von Zuhair Murad tiefe Einblicke – dieses schmeichelte ihrem Teint aber allemal! Nicht besonders ungewöhnlich viel nackte Haut zeigte auch Sängerin FKA Twigs, die sich auf dem roten Teppich selbst, allerdings ohne ihren Lover Robert Pattinson zeigte! Ganz schön sexy präsentierte sich auch Sängerin Taylor Swift in ihrem eleganten Drachen-Kleid von Roberto Cavalli. Topmodel Karlie Kloss setzte dagegen auf weniger ist mehr und überzeugte absolut in diesem hautengen Kleid von Designer Tom Ford. Und sie strahlte bereits vor ihrem Sieg als „Beste britische Solo-Künstlerin“ – Sängerin Paloma Faith entschied sich für einen dramatischen Auftritt in Rot und Schwarz von Armani Prive. Was für ein Glanz-Auftakt!