Rihanna: Zurück aus dem Hawaii-Urlaub!

Stylischer Riesen-Poncho!

Sängerin Rihanna genoss in letzter Zeit traumhafte Stunden auf Hawaii und schickte ihren Fans von dort lustige Urlaubsgrüße, zum Beispiel mit diesem Fisch. Doch nun heißt es für sie: Zurück zur Arbeit. Gestern kam die Schönheit aus Barbados wieder am Flughafen von Los Angeles an und wirkte dabei etwas angespannt. Zu einem Puma Sweatshirt trug sie kurze Jeansshorts mit Cutouts, weiße Turnschuhe und einen riesigen schwarz weißen Poncho, mit dessen Hilfe sie sich vor den Blicken der Paparazzi abschirmte. Ihre rote Mähne versteckte sie unter der großen Kapuze und war leider für kein Statement zu ihrem Urlaub zu haben. Schade eigentlich, denn diese Bilder zeigen, dass sie wohl viel Spaß gehabt hatte.