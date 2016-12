Rihanna: Ohne BH, dafür mit Nippelalarm im Luxus-Restaurant!

Viel zu sehen bei Rihanna!

Rihannas Stylings sind schon eine Sache für sich. Die Sängerin kleidet sich gerne sexy, doch dieser Look ging dann wohl doch etwas daneben. Gestern besuchte sie das High Society Restaurant Giorgio Baldi in Los Angeles und zeigte sich komplett in weiß, allerdings ohne BH! Der dünne Stoff gab natürlich so einiges preis und bewies mal wieder, dass Riri keinerlei Probleme mit Nacktheit hat – auch nicht in einem so schicken Lokal! Mit nach Hause nahm sie dann noch eine Flasche Wein für über 300 Euro und versuchte sie vergeblich unter ihrer Jacke zu verstecken. Dabei ist es in Amerika doch eigentlich verboten öffentlich mit Alkohol rumzulaufen! Nach ihrem Drogen-Skandal auf dem Coachella Festival dürfte das aber gerade Rihannas geringste Sorge sein!