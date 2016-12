Rihanna: Ärger bei Parfum-Launch

Gefährliche Pelz Liebe!

Sängerin Rihanna stellte am Montag ihre neue Parfum Linie „RiRi“ in New York vor. Neben begeisterten Fans und Journalisten, mischten sich auch Anti-Pelz Aktivisten unter das Publikum. Mit Schildern „Nein zu Pelz“ und „Wer ist für deinen Pelz gestorben“ wurde der Pop-Star während ihrer Präsentation mit bösen Beschimpfungen attackiert. Die Securities reagierten zwar schnell und beendeten die unangenehme Störung, doch eines ist klar, solange Rihanna nicht auf Pelz verzichtet, wird sie den Tierschützern immer ein Dorn im Auge sein.