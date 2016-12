Renee Zellweger: Weitere Schönheits-Operationen geplant?

Sie verändert sich immer mehr!

Auch Renee Zellwegen besuchte gerade die Fashion Week in Paris und kam in einer langen schwarzen Jacke, mit Jeans und mit einer riesigen Sonnenbrille wieder am Flughafen von Los Angeles an. Erst kürzlich musste sie wegen ihrer auffälligen Schönheitsoperationen viel Kritik einstecken. Sind nun noch mehr OP´s geplant? Das verriet die Schauspielerin leider nicht sondern bahnte sich schweigend ihren Weg durch die Paparazzi. Man kann also nur hoffen, dass sie in Zukunft die Finger vom Skalpell lässt.