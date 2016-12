Reese Witherspoon: Süßer Mädchen-Look!

Blond zu Pink!

Reese Witherspoon mag es auf ihren Reisen stets bequem, doch dass sie deswegen modisch trotzdem immer passend gestylt ist, bewies sie gestern mal wieder. Im pinken Mädchen Look erreichte sie den Terminal vom Flughafen Los Angeles. Blaue Skinny-Jeans kombinierte sie zu Ballerinas im Leoparden-Print und einem knallpinken Sweatshirt. Mit viel Gepäck reiste Reese allerdings nicht. Alle ihre Sachen passten sogar in nur zwei große Handtaschen. Während die eine mit blau-rosa floralem Muster noch super zu ihrem Styling passte, wirkte der rote Ledershopper fast zu knallig. Alles in allem aber ein farbenfroher Look, der perfekt zu der guten Laune der Schauspielerin an diesem Tag passte.