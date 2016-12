Reese Witherspoon: So verarscht sie die Paparazzi am Flughafen!

Cleverer Trick!

Lästige Paparazzi-Fragen... damit musste sich wohl jeder Star herumärgern, der am Flughafen von Los Angeles landete. Schauspielerin Reese Witherspoon ist in der Hollywood-Welt jedoch schon ein alter Hase und weiß, wie man durch den Terminal kommt, ohne auch nur auf eine einzige Frage antworten zu müssen. Einfach das Handy in die Hand und so tun, als ob man telefonieren würde. Klar, dass Reese in diesem Moment voll konzentriert wirkt. Geklappt hat es jedenfalls. Sehr clever, liebe Reese!