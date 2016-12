Rebel Wilson: Diese Kurven begeistern Paris!

Mit Elisabeth Bank bei "Pitch Perfect 2" Premiere

Rebel Wilson und Elisabeth Banks touren gerade durch Europa und promoten ihren neuen Film „Pitch Perfect 2“. Vor der Premiere in Paris beantworteten sie noch einige Fragen zum Film und ließen es sich nicht nehmen, dem Moderator sogar ein kleines Geburtstagsständchen zu singen: VIDEO

Optisch wirkten die Zwei komplett gegensätzlich. Während Elisabeth ihren schlanken Körper in einem schwarzen Glitzerkleid präsentierte, zeigte Rebel Mut zur Farbe. Sie ließ sich von Stylistin Elizabeth Stewart in ein blaues Shirt und einen engen knielangen Rock mit Schachbrett Muster stecken und wirkte damit trotz ihres Übergewichts elegant und schick. Rebel muss sich neben ihrer Schauspielkollegin also keinesfalls verstecken