Rebel Wilson: Alters-Lüge!

Sie mogelt sich jünger!

Mit ihren Pfunden stiehlt sie Hollywood-Schönheiten stets die Show und scheint vor Selbstbewusstsein nur so zu strotzen! Doch falsch gedacht! Schauspielerin Rebel Wilson scheint zwar durchaus kein Problem mit ihrem Gewicht zu haben, dafür aber mit ihrem Alter! Das verriet nun eine ehemalige Schulkameradin von ihr gegenüber dem „Woman´s Day“ Magazin. „Sie hat ganz klar eine lebhafte Fantasie. Vielleicht muss man Geschichten erzählen, um es in Hollywood zu schaffen.“. Beide Frauen gingen zusammen in North Parramatta zur Schule. Damals hieß Rebel noch Melanie Elizabeth Bownds und wurde 1979 geboren. Sie ist also bereits 36 Jahre alt und nicht erst 29! Ihre Fans dürfte die kleine Lüge aber wohl trotzdem kaum stören.