Queen Elizabeth II.: Mal wieder stilecht königlich!

Schiffs-Taufe in Southampton

Die Königin von England, Queen Elizabeth II., hatte gestern die Ehre, einen neuen Luxus-Liner im englischen Southampton zu taufen. Mit einer Flasche Sekt, die sie am Bauch des rund 664 Millionen Euro teuren Dampfers zerschlug, gab sie dem Kreuzfahrschiff den Namen „Britannia“ und machte anschließend mit ihrem Mann Prinz Philip einen Rundgang an Bord. Modisch zeigte sich die Regentin mal wieder absolut stilsicher und setzte auf ein klassisches Kostüm in leuchtendem orange mit passendem Mantel und Hut. Königlich wie eh und je.