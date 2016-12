Prinzessin Charlotte: Berühmte Hollywood-Verwandte!

Big Family!

Die ganze Welt hat auf ihre Geburt gewartet und nun durfte auch der Rest der Familie Prinzessin Charlotte endlich zu Gesicht bekommen. Kate und William genießen die Zeit mit ihrer kleinen Tochter in familiärer Umgebung, doch was die wenigsten wissen: Auch der ein oder andere Weltstar ist sogar mit der Prinzessin verwandt! Zum Beispiel Robert Pattinson, der ein entfernter Cousin von Prinz William ist. Auch Pop-Queen Madonna, Beyoncé, und Celine Dion haben Schnittstellen zur Adelsfamilie. Ebenso Johnny Depp, Brad Pitt und Angelina Jolie, deren Vorfahren mit der britischen Krone verbunden waren. Wow, was für eine Familienkonstellation! Na da darf sich die Kleine ja über tolle Geburtstagspartys freuen!