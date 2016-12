Prinz Harry: Urlaubsflirt mit deutschem Model!

Neue Liebe?

Ist Prinz Harry wieder verliebt? Nach dem er sich im April endgültig von seiner Freundin Cressida Bonas lossagte, scheint er nun ein Auge auf eine neue geworfen zu haben. In Abu Dhabi wurde er beim Flirten mit dem deutschen Model Anastasia Plewka Guseva gesichtet. Beide verließen die Party auf der sie waren, jedenfalls gemeinsam in den frühen Morgenstunden. Ob man Anastasia irgendwann offiziell an Harrys Seite sehen wird, ist allerdings fraglich. Die Party fand bereits im vergangenen November statt und seit dem wurden die beiden nicht wieder zusammen gesehen. Scheint es war also doch nicht mehr als ein lockerer Party-Flirt.