Pink: Sie steht zu ihren neuen Kurven trotz heftiger Figur-Kritik!

Zu viel auf den Rippen?

Was für ein Paar. Zusammen mit ihrem Ehemann Carey Hart besuchte Pink kürzlich den „Odyssey Ball“ und sah in ihrem schwarzen Kleid mit Mega Dekolleté einfach umwerfend aus! Und das obwohl, oder gerade weil sie ein paar Pfund zugenommen hatte. Die Sängerin strahlte nur so vor Glück und wirkte rundum zufrieden. Klar, dass sie sich kurze Zeit später allerdings böser Figur-Kritik stellen musste. Dazu schreibt die Sängerin heute auf Twitter: „Ich fühle mich schön. Also, ihr besorgten Menschen, bitte kümmert euch nicht um mich. Mein gesunder, üppiger und wahnsinnig starker Körper gönnt sich gerade eine wohlverdiente Auszeit.“. Auch Carey und Töchterchen Willow scheinen die neuen Kurven der Powerfrau zu lieben. Kein Grund für Pink also in Diät-Panik zu geraten!