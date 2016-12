Paul Walker: Porsche äußert sich zur Schuld an seinem Tod!

Nach der Klage von Meadow Walker...

Vor zwei Jahren starb Paul Walker bei einem Autounfall und kürzlich gab Tochter Meadow bekannt, dass sie gegen den Autohersteller Porsche vor Gericht ziehen will. Der Vorwurf: Paul sei wegen eines technischen Fehlers am Auto nicht aus dem verunglückten Wagen herausgekommen und dadurch gestorben. Porsche bezieht nun seinerseits Stellung und weist alle Schuld von sich. Ihrer Meinung nach liegt der Fehler bei Paul selbst, seiner eigenen Fehleinschätzung und Veränderungen am Wagen. Das Auto soll „falsch gefahren und schlecht in Stand gehalten worden sein.“. Ob Meadow mit ihrer Klage durch kommen wird? Das bleibt mit Spannung abzuwarten...