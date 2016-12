Paul Walker: Nun zieht seine Tochter gegen Porsche vor Gericht!

Sein Tod hätte verhindert werden können!

Meadow Walker verlor vor zwei Jahren ihren Vater, den Schauspieler und „Fast and the Furious“-Star Paul Walker, bei einem Verkehrsunfall, doch sein Tod hätte verhindert werden können! Davon ist sie jedenfalls überzeugt und zieht nun gegen den Autoherstellers Porsche vor Gericht. Sie wirft dem Konzern vor, dass der Unfallwagen in dem ihr Vater saß eine Reihe Entwicklungsfehler gehabt hat, die dazu führten, dass Paul und der Fahrer im Wagen eingeschlossen wurden. Auch die Witwe von Roger Rodas, der den Wagen fuhr, hat bereits Klage eingereicht.