Paul Walker: „Fast and Furious 7“bricht alle Rekorde!

Geht es mit "Fast and Furious" ohne Paul Walker weiter?

Bei der Kino Premiere von „The Fast and the Furious 7“ in Hollywood hätten es sich die Stars wohl kaum träumen lassen, doch ihr neuer Streifen, bei dem auch der verstorbene Paul Walker seinen letzten Auftritt hat, bricht nun einen Rekord nach dem anderen. 1,6 Millionen Zuschauer besuchten allein in den ersten fünf Tagen die deutschen Kinos und katapultierten den Film damit auf Platz 1 der erfolgreichsten Kinostarts des Jahres. In den USA sahen sogar mehr als 143,6 Millionen Fans Paul Walker in seiner letzten Rolle auf der Kinoleinwand. Laut dem Filmstudio Universal soll die „Fast and Furious“-Reihe trotzdem aber noch drei weitere Teile in den nächsten Jahren hinzubekommen. Ob die dann genauso erfolgreich werden, bleibt wohl abzuwarten.