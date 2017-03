Paris Jackson: Blitzhochzeit mit 17 Jahren?

Knutschend in der Öffentlichkeit gesichtet!

Ihr Vater Michael Jackson war für Skandale bekannt, doch Paris Jackson hielt sich mit solchen in der Vergangenheit eigentlich immer zurück. Nun wurde allerdings bekannt, dass sie angeblich ihren Freund Chester Castellaw nach nur wenigen Monaten Beziehung zu heiraten will. Dabei ist Paris doch gerade mal 17 Jahre alt! Auf Instagram hält sie sich jedenfalls nicht zurück ihre Liebe der Welt zu zeigen und auch in der Öffentlichkeit wurden die beiden bereits wild beim Knutschen gesehen. Chester soll sogar schon einen Ring gekauft haben und kurz davor stehen, um ihre Hand anzuhalten. Das Einzige was ihm dazu nur noch fehlt ist die Zustimmung ihrer Großeltern, die das Sorgerecht für sie haben. Auf die Fortsetzung dieser Liebesgeschichte darf man also gespannt sein.