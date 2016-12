Paris Hilton: Trauer um ihren geliebten Schatz!

Tinkerbell ist tot

Paris Hilton liebt Hunde und muss sich sogar immer wieder nachsagen lassen, sogar eine Sammelleidenschaft für die kleinen Tierchen entwickelt zu haben. Dass sie aber wirklich an ihren Vierbeinern hängt, zeigt sie gerade auf Instagram. Mit zahlreichen Fotos und Videos trauert sie um ihren Liebling, den Chihuahua Tinkerbell, der gestern nach 14 Jahren an ihrer Seite verstorben ist. „Ich fühle mich, als hätte ich ein Familienmitglied verloren. Ich kann nicht glauben, dass sie nicht mehr da ist. Ich werde sie vermissen und den Rest meines Lebens an sie denken. Ich liebe dich, Tinky. Du bist eine Legende“, postete die Hotelerbin. Tinkerbell war der bekannteste von Paris Hunden und hatte mit ihr zusammen zahlreiche Gastauftritte im Fernsehen, unter anderem in der Serie „The Simple Life“ mit Nicole Richie.