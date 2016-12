Paris Hilton: Optische Täuschung für größere Brüste?

Was steckt dahinter?

Zu den Grammys schmiss sich Paris Hilton so richtig in Schale und präsentierte allen voran vor allem ihr Dekolleté. Schon länger wird spekuliert, dass sie sich die Brüste machen lassen hat. Oder hat sich Paris ihre Oberweite nur „dazu geschminkt“? Die Schatten und Konturen ihrer Oberweite sehen schon verdächtig aufgemalt aus. Alles also nur eine optische Täuschung? Wer weiß... Sexy sah Paris in ihrem Kleid von Yousef Aljsami alle mal aus.