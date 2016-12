Paris Hilton: Mit diesem sexy Dress haute sie alle vom Hocker!

Glitzer, Glitzer!

Wenn es um glamouröse Auftritte geht, hat Paris Hilton einfach den Dreh raus. Bei der Charbel Zoe Haute Couture Store Opening Party in Los Angeles zeigte sich die Hotelerbin in einem Kleid des Designers, das vor Glanz und Glitzer nur so strotze. Transparenter Stoff ließ dabei so einiges durchblitzen und bewies mal wieder, dass Paris wohl so ziemlich alles tragen kann. Die Haare stylte sie dazu in lockeren Wellen und hielt das Make-Up in Gold- und Brauntönen passend zum Kleid. An der Seite von Reality TV-Star Lilly Ghalichi, die ebenfalls ein voll Diamanten besetztes Kleid trug, posierte sie ganz Profi eben vor den Kameras der Paparazzi. Scheint als hätte das It-Girl schon ihren nächsten Lieblings-Designer gefunden.