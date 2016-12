Pamela Anderson: „Comtessa Pamela“

Sie hat nun einen Adelstitel!

Stolzer könnte Pamela Anderson dieser Tag wohl kaum sein. Gestern kam sie am Flughafen von Los Angeles an und strahlte nur so in die Kameras. Kein Wunder, denn das Playmate wurde am Wochenende in Italien zur „Comtessa de´ Gigli“ ernannt. Bilder der besonderen, und wie sie selbst sagt „skurrilen“, Zeremonie postete die Kult-Blondine auf ihrem Instagram Account. In schwindelerregenden Highheels kniet sie vor dem selbsternannten Prinz Stefan von Montenegro, der sie mit einem Schwert zur Gräfin schlug. Doch nicht etwa ihre Zeiten als Baywatch-Nixe und ihr Promistatus brachten ihr diese Ehre ein, sondern ihr Einsatz für den Schutz der Meeres- und Wildtiere. So ganz offiziell ist ihr Titel aber dann leider doch nicht, denn Montenegro ist seit 1918 keine Monarchie mehr und Prinz Stefans Titel damit leider nicht ganz legal.