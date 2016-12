Orlando Bloom: Smarter Auftritt beim Deauville Film Festival!

Sehr lässig!

Beim 41. Deauville American Film Festival war er wohl der coolste Star auf dem roten Teppich. Orlando Bloom zeigte sich in einem dunkelblauen Zweiteiler und wirkte dabei mit seinen dunklen Sneakern und ohne Krawatte so richtig lässig. Besonders freuen durfte er sich dann über diese Auszeichnung an dieser Strandpromenade. Ähnlich wie auf dem „Walk of Fame“ steht sein Name nun auch hier neben Schriftzügen von Pierce Brosnan und Co. Damit wurde Orlando für seine Rolle im Film Zulu geehrt, in der er einen Detective mit Alkoholproblem spielt.“