One Direction: Zayn Malik steigt aus!

Zerbricht nun die ganze Band?

One Direction müssen eine Niederlage nach der anderen einstecken. Erst wurde Zayn Malik angeblich beim Fremdgehen erwischt und brach daraufhin die Asien-Tour ab und nun steigt er komplett aus der Band aus. „Ich möchte mich bei den Fans entschuldigen, falls ich jemanden im Stich gelassen habe, aber ich muss meinem Herzen folgen. Ich verlasse die Band, weil ich ein normaler 22-Jähriger sein möchte, der sich entspannen und etwas private Zeit abseits des Rampenlichts haben kann.“, schreibt Zayn auf Twitter. Gerüchten zu Folge soll es aber an seiner Verlobte Perrie Edward liegen. Vor allem Frontmann Harry Styles scheint Zayns Entscheidung schwer getroffen zu haben. Kurze Zeit später bricht er live auf der Bühne in Tränen aus, wie dieses Fan-Video zeigt.

Und auch im Leben von Louis Tomlinson, der seit kurzem wieder single ist, geht es drunter und drüber. Die Band steht Kopf. Bleibt nur zu hoffen, dass das nicht das Ende für sie bedeutet.