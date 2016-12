One Direction: Nach Liebeskrise bei Zayn, trifft es nun auch Louis!

Große Trennungswelle!

„One Direction“ müssen gerade ganz schön viel mitmachen. Erst brach Zayn Malik die Asien-Tour ab, nachdem dieses Foto auftauchte, das ihn angeblich beim Fremdgehen zeigte und nun kriselt es auch in der Beziehung von Louis Tomlinson. Vier Jahre lang war er mit Eleanor Calder zusammen, trennte sich aber vor zwei Wochen von ihr. Grund? Die Entfernung und Louis´ Bandleben. Beide hätten sich auseinandergelebt, verriet ein Insider gegenüber dem „People“ Magazin. Doch im Gegensatz zu Zayn, der nun um seine Verlobte Perrie Edwards kämpfen will, tröstet sich Louis bereits mit anderen Frauen und scheint sein Singleleben in vollen Zügen zu genießen.