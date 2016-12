Nina Dobrev: Tränen bei den „Vampire Diaries“-Kollegen am Set!

Ausstieg bei "The Vampire Diaries"

Nina Dobrev machte nicht nur letztes Jahr mit „Vampire Diaries“-Co-Star Ian Somerhalder Schluss, sondern nun auch mit der kompletten Serie. Zu Ostern feierte sie bereits ihren inoffiziellen Ausstieg mit vielen Serienkollegen und postete nun diese Fotos. Nina, Kat Graham alias Bonnie und Candice Accola alias Caroline mit Tränchen in den Augen. Alle drei drehten gerade ihre letzte gemeinsame Szene für die Serie. Vor kurzem postet Nina auch Bilder der letzten gemeinsamen Drehtage mit Paul Wesley alias Stefan, der in Reihe Ninas große Liebe spielt, und sogar ein Bild zusammen mit Ian Somerhalder! Gerüchte behaupten, dass die 26-Jährige seinetwegen die Serie verlässt, weil sie es nicht mehr aushielt, ihn täglich zu sehen. Ob wahr oder nicht, die Fans und auch Ninas Kollegen werden die Schauspielerin in „The Vampire Diaries“ sicher schmerzlich vermissen.