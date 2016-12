Nina Dobrev: So funkelt sie bei den Teen Choice Awards

STYLECHECK!

Bei den diesjährigen „Teen Choice Awards“ am vergangenen Sonntag in Los Angeles, zog die Schauspielerin Nina Dobrev mit ihrem heißen Outfit mal wieder alle Blicke auf sich. Sie räumte nicht nur mit ihrem funkelnden Glitzerkleid von Designer Zuhair Murad ab, sondern gewann sogar zwei Preise in den Kategorien „Choice TV Actress“ für ihre Rolle in „The Vampire Diaries“ und „Choice TV Liplock“, - den Award für den besten Kuss. Den absoluten Style Flop lieferte Model Charlotte McKinney. Sie zeigte mit ihrem roten, sexy Kleid des Designers Jason Wu nicht nur viel Bein, sondern auch viel Busen. Für die „Teen Choice Awards“ war das allerdings einfach ein Hauch zu freizügig.