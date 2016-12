Nicole Scherzinger: So reagiert sie auf Liebes-Gerüchte um Ex Lewis Hamilton & Kendall Jenner!

Kaltes Lächeln!

Nachdem die Gerüchte um eine angebliche Liaison zwischen ihrem Ex Lewis Hamilton und Model Kendall Jenner immer lauter werden, wird Sängerin Nicole Scherzinger immer ruhiger. Nach einem traumhaften Trip in Paris, landete sie gerade wieder in Los Angeles und äußert sich zu den Gerüchten nur mit einem kühlen Lächeln. Ob das tatsächlich so locker an ihr abprallt? Kaum vorstellbar, schließlich war Lewis ihr Traummann mit dem sie eigentlich Kinder und eine Zukunft aufbauen wollte. Vielleicht ahnt sie aber auch nur, dass es sich bei diesem angeblichen Techtelmechtel nur um heiße Luft handelte. Nicole hat sich nach der Trennung jedenfalls wieder aufgerappelt und will sich durch nichts und niemanden mehr verunsichern lassen!