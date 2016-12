Nicky Hilton: Fashion Show von Valentino in Paris!

Nicky im wunderschönen Blumenkleidchen!

Paris ist für Mode-Fans gerade der Anlaufpunkt überhaupt. So traf man auf der Fashion Week bei der Show von Valentino so einiges an Stars. Unter anderem Nicky Hilton, die sich in einem romantischen Kleidchen mit Blumenprint zeigte. Zarte Rosa-Töne und eine wunderschöne blonde Wellenmähne machten ihren Look rundum perfekt für die Stadt der Liebe.