Miranda Kerr: Hier zeigt sie ihren sexy Sixpack

Heißer Auftritt!

Am Montagabend fand die Verleihung der „ELLE Women in Hollywood“ – der Award für die angesagtesten Frauen Hollywoods statt. Klar, dass da auch Topmodel Miranda Kerr nicht fehlen darf. Sie glänzte an diesem Abend mit ihrem Outfit und präsentierte stolz ihren Sixpack. Mit ihrem eisblauen Hosenanzug von Calvin Klein, einem Satingürtel der ihre Taille betonte, setzte sie ihren durchtrainierten Körper perfekt in Szene. Miranda wählte dazu passenden Goldschmuck und eine goldene Clutch von Louboutin, die ihr Outfit abrundete. Wow, was für ein Hingucker!