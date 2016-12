Miranda Kerr: Blitz-Verlobung mit ihrem Milliardär?

Bald mit Ring am Finger?

Model Miranda Kerr ist big in Love und das zeigt sie nun stolz der ganzen Welt. Vor zwei Jahren trennte sie sich von Orlando Bloom und während der noch immer sein Single-Leben genießt, wird es für Miranda nun ernst. Gerüchten zu folge könnte sie bald mit einem Antrag von „Snapchat“ Gründer und Milliardär Evan Spiegel rechnen. Am Flughafen von Los Angeles gab es zu diesem Thema nur ein stilles Lächeln, doch vorstellbar wäre eine Verlobung auf jeden Fall. Obwohl Evan ganze 7 Jahre jünger ist, scheint er bis über beide Ohren verliebt zu sein und versteht sich auch mit Mirandas Sohn Flynn bestens. Nur Orlando soll angeblich so seine Probleme mit dem neuen Mann an Mirandas Seite haben. Für Miranda aber sicher kein Grund einen Antrag von Evan abzulehnen. Da darf man ja gespannt sein, wann es endlich so weit ist...