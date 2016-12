Milla Jovovich: Schrecklicher Unfall am Set von „Resident Evil: The Final Chapter“!

Der Schock sitzt tief!

Schauspielerin Milla Jovovich kennt man eigentlich als knallharte Actionheldin aus dem Streifen Resident Evil. Doch nun zeigt sie sich angesichts eines dramatischen Unfalls am Set geschockt auf Facebook. „Ich musste mich setzen, um diesen Post schweren Herzens zu schreiben, weil ein schrecklicher Unfall am 05. September unser Set erschütterte. Mein unfassbar talentiertes Stuntdouble, Olivia Jackson, kollidierte während eines Motorrad-Stunts mit einem Kamerakran, was sie mit mehreren Verletzungen ins Krankenhaus brachte.“. Ihre Schauspielkollegin sei zwar über den Berg, doch Milla scheint dieser Schrecken noch immer tief in den Knochen zu sitzen. Ein Mega-Star, der mal wieder beweist, dass sie trotzdem mit ihren Mitarbeitern mitfühlt.