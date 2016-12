Miley Cyrus: Zurück zu Ex Liam Hemsworth?

Liebes-Comeback?

Miley Cyrus scheint nach der Trennung von Patrick Schwarzenegger gerade sehr viel Zuneigung zu brauchen. Knutschend zeigte sie sich erst mit einem Fotografen, dann mit einer Model-Freundin und schließlich sogar mit ihrem Hausschwein und ihrem Hund! Nun soll allerdings noch jemand ganz anderes wieder in ihr Leben getreten sein: Ex-Freund Liam Hemsworth. Beide sollen laut einem Insider zusammen in LA Zeit verbracht haben. Scheint als wenn sich die beiden also wieder annähern würden. Oder sind sie vielleicht doch nur Freunde? Ein Liebescomeback der beiden wäre jedenfalls eine der größten Sensationen des Jahres!