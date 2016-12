Miley Cyrus: Wurde sie von Patrick Schwarzenegger betrogen?

Beziehungs-Aus?

Miley Cyrus hatte in Patrick Schwarzenegger scheinbar ihren Traummann gefunden. Zusammen feierten die Beiden wilde Partys und sorgten ständig für neue Skandale. Doch nun soll es aus sein zwischen den beiden, nachdem Patrick flirtend an der Seite einer Brünetten am Strand entdeckt worden ist. Nur im Bikini schmiegte sich die Unbekannte an ihn. Ein Bild, das Miley so gar nicht gefallen dürfte. Ob sie wirklich Schluss gemacht hat, wird wohl die nächste Zeit zeigen.