Miley Cyrus: So wenig Kalorien nimmt sie täglich nur zu sich!

Hungert sie?

Diät hin oder her, Sängerin Miley Cyrus scheint es derzeit mit ihrer Body-Transformation so richtig zu übertreiben! Sie versucht feste Nahrung komplett zu vermeiden und nimmt täglich lediglich nur 400 Kalorien zu sich! Zum Vergleich, eine erwachsene Frau ihres Alters sollte eigentlich ca. 1800 Kalorien aufnehmen. Miley hungert sich die Kilos also knallhart runter und das sieht man! Ihr Körper wirkt ausgemergelt und auch ihr Gesicht im Gegensatz zu ihren „Hannah Montanna“-Zeit eingefallen. Ein gutes Vorbild ist sie mit dieser Crash-Diät natürlich nicht und auch ihre Fans machen sich große Sorgen! Ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen würde der Sänger sicher gut tun!