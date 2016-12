Miley Cyrus: So elegant zeigt sie sich an der Seite von Patrick Schwarzenegger!

Warum nicht öfter so?

Miley Cyrus besuchte am Wochenende mit ihrem Freund Patrick Schwarzenegger die Tom Ford Fashion Show und saß natürlich mit ihm in der Frontrow. Und dieser Schnappschuss des Paares stammt nicht etwa von einem Paparazzo, sondern von Gwyneth Paltrow, die direkt gegenübersaß. Doch nicht nur wegen Patrick an ihrer Seite, drehten sich die Leute nach Miley um. Auch ihr Outfit war mal wieder ein Hingucker. Durch die schwarze transparente Spitze zeigte Miley viel Haut, wirkte dabei ber trotzdem elegant. Im Gegensatz zu ihren vergangenen ausgeflippten Styles eine nette Abwechslung!