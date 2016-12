Miley Cyrus: Skurriler Auftritt bei Jimmy Kimmel!

Nach Trennung von Stella Maxwell!

Seit kurzem machen über Miley Cyrus Trennungsgerüchte die Runde, nachdem dieses Bild von ihrer Freundin Stella Maxwell und Lily Depp Rose auftauchten. Ist es nach diesem Kuschel-Bild also wirklich aus zwischen der Sängerin und dem „Victorias Secret“-Model? Auf jeden Fall scheint Miley mal wieder etwas durchzudrehen und zeigte sich mit knallbunten Klamotten und Hasenohren in der Live-Show von Jimmy Kimmel. Von schlechter Laune ließ sich Miley allerdings nichts anmerken, sondern gab munter Autogramme und lächelte in die Kameras. Auch, dass sie von den britischen Eltern, mit 78 Prozent der Stimmen in der Umfrage, zum schlimmsten Vorbild der Promiwelt gewählt wurde, scheint sie nicht wirklich zu stören. Miley bleibt eben Miley.