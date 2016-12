Miley Cyrus: Nackte Brüste, Drogen, Sex

peinlicher Auftritt in der „Rock and Roll Hall of Fame“!

Miley Cyrus Looks sind schon längst nicht mehr mit denen aus ihren „Hannah Montana“- Tagen zu vergleichen. Zeigte sie sich damals noch wunderschön auf dem roten Teppich, wie hier neben ihrem Ex-Freund Liam Hemsworth, schockt sie nun mit Styles ala Lady Gaga. „Brüste raus“, schien auch gestern mal wieder ihr Motto zu sein. Nur mit Nippel-Pasties, einem Lederkleid wie aus dem SM Laden und Achselhaaren zeigte sie sich bei der Zeremonie der „Rock and Roll Hall of Fame“, bei der sie eine Laudatio auf Sängerin Joan Jett hielt. Und die hatte es in sich. Miley redete davon, gern mit Joan Sex zu haben und wie sie sie bei ihrem ersten Treffen beim Kiffen erwischte. Sex, Drugs and Rock´n´Roll – ja Miley ließ an diesem Abend wirklich nichts aus! Peinlich, peinlich...