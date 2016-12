Miley Cyrus: Nach Fremd-Flirtfoto von ihrem Freund!

Keine Fragen zu Lover Patrick Schwarzenegger!

Nachdem Patrick Schwarzenegger seine Freundin Miley Cyrus angeblich mit einer brünetten Unbekannten am Strand von Cabo betrogen haben soll, brodelt die Gerüchteküche. Gestern trafen wir Miley bei einem Termin bei der „Laugh Factory“ in Hollywood, doch die Sängerin schwieg eisern zu dem Vorfall. Ihr Bodyguard hingegen wurde so richtig sauer und verlangte, dass die Paparazzi Miley nicht weiter dazu befragen sollen. Schimpfwörter fielen und bevor noch mehr unangenehme Fragen gestellt werden konnten, saß Miley auch schon abgeschottet in ihrem Wagen. Patrick verkündete seinerseits bisher, dass die Brünette nur eine Freundin und das ganze keine große Sachen war. Ob Miley ihm das glauben kann, ist fraglich!