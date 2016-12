Miley Cyrus: Ist sie etwa Bisexuell?

Halbnackt mit Zoe Kravitz im Hotel!

Miley Cyrus scheint seit ihrer Trennung von Liam Hemsworth im letzten Jahr auf einem Selbstfindungstrip zu sein. Von schrägen bis gar keine Klamotten am Leib, vom lieben Mädchen zur kiffenden Skandalnudel und von Männern jetzt auch noch zu Frauen?! Ist Miley wirklich Bisexuell? Das deutete sie jedenfalls gegenüber US-amerikanischen Medien an. Demnach hatte sie in ihrer Vergangenheit auch nicht „heterosexuelle“ Beziehungen gehabt. Und auch dieser Videoclip der Band „Lolawolf“ verwirrt ihre Fans. Miley nur in Dessous beim wilden Feiern mit Zoe Kravitz in einem Hotelzimmer – Strippoker inklusive! Ein offizielles Outing ist das zwar nicht, aber die Aufmerksamkeit der Medien ist Miley damit auf jeden Fall mal wieder sicher.